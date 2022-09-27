Будорагин Николай Герг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудорагин Николай Герг.

Будорагин Николай Герг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Будорагин Николай Герг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Шилокшанская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.