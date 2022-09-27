Буль Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуль Иван

Буль Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буль Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Люцинский уезд, Беловской, д. Аврицк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.