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Тарахович Александр Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарахович Александр Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Бобруйский уезд, Савицкой.

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