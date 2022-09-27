Тарасов Григ. Тарас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Григ. Тарас.

Тарасов Григ. Тарас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасов Григ. Тарас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Поддорской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.