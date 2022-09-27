Волохатых Кирил. Еф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолохатых Кирил. Еф.

Волохатых Кирил. Еф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волохатых Кирил. Еф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Рыльский уезд, Кульбакинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.