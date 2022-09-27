Зинченко Иван Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинченко Иван Як.

Зинченко Иван Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зинченко Иван Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Чаплынской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.