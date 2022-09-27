Чередник Федор Кир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередник Федор Кир.

Чередник Федор Кир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чередник Федор Кир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Площанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.