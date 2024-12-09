Сокуров Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокуров Иван Федорович

Сокуров Иван Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сокуров Иван Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Кыштымской, с. Кыштым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.