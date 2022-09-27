Чумаков Трофим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумаков Трофим Петрович

Чумаков Трофим Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чумаков Трофим Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Снежковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.