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Донеко Федор Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Донеко Федор Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Андриящевка

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