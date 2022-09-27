Гордеев Степан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Степан Ефимович

Гордеев Степан Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гордеев Степан Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, д. Даниной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.