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Курас Арон Залманов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курас Арон Залманов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Дятловичской

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