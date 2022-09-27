Тодоров Семен Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТодоров Семен Дм.

Тодоров Семен Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тодоров Семен Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Акимовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.