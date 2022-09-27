Синько Фома Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинько Фома Андреевич

Синько Фома Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Синько Фома Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Петропавловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.