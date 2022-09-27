Павленко Павел Максим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Павел Максим.

Павленко Павел Максим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павленко Павел Максим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.