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Зубарев Павел Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зубарев Павел Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковской

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