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Марский Филипп Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марский Филипп Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Басанской

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