Беккер Антон Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеккер Антон Антон.

Беккер Антон Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беккер Антон Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Иллукстский уезд, Скрудалинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close