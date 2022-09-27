Астраханцев Апполон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцев Апполон Дмитриевич

Астраханцев Апполон Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Астраханцев Апполон Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Остроуховской, Дудело

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close