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Гончаров Демид Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гончаров Демид Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Кундравинской

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1890
Неизвестно
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