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Кондратьев Василий Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кондратьев Василий Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Нагаткинской

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