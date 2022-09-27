Калинчев Дмитр. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинчев Дмитр. Фед.

Калинчев Дмитр. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калинчев Дмитр. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Нивской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.