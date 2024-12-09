Лоркулов Ник. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоркулов Ник. Макс.

Лоркулов Ник. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лоркулов Ник. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Аликовск., д. Смолинское.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.