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Басов Василий Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Басов Василий Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, г. Харьков

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