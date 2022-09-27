Крушин Калистрат Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрушин Калистрат Нилович

Крушин Калистрат Нилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крушин Калистрат Нилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Зав. Ирбитскаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.