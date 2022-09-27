Корачев Петр Корнил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорачев Петр Корнил.

Корачев Петр Корнил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корачев Петр Корнил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.