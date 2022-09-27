Конопацкий Аким Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонопацкий Аким Стефанов

Конопацкий Аким Стефанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Конопацкий Аким Стефанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, Жукинской, с. Сводоля

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.