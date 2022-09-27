Остряков Никанор Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстряков Никанор Кузьмин

Остряков Никанор Кузьмин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Остряков Никанор Кузьмин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Задонский уезд, Грязновской д. Белкалац.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.