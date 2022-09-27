Кудрин Михаил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрин Михаил Федоров

Кудрин Михаил Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кудрин Михаил Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, с.Маловое

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.