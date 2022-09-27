Аванесов Инак Давид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАванесов Инак Давид.

Аванесов Инак Давид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аванесов Инак Давид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, гор., Тифлис

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.