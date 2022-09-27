Турчин Тим. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурчин Тим. Васил.

Турчин Тим. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Турчин Тим. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Темнолесская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.