Воронков Егор Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронков Егор Мих.

Воронков Егор Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воронков Егор Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мосальский уезд, Парфенов., д. Хаустова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.