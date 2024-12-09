Кофтун Георг. Варф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКофтун Георг. Варф.

Кофтун Георг. Варф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кофтун Георг. Варф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Рубановск., с. Рубановск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.