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Юдин Степан Иосифович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юдин Степан Иосифович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд, гор.Корсунь

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