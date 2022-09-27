Евсеев Захар Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Захар Евсеевич

Евсеев Захар Евсеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евсеев Захар Евсеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Поречский уезд, Рябшевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.