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Романов Ион

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Ион
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Поречский уезд, Силуяновская, д. Поч. Зуб.

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