Суетин Илья Савел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуетин Илья Савел.

Суетин Илья Савел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Суетин Илья Савел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Бурлинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.