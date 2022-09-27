Агафонов Андрей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонов Андрей Дмитриев

Агафонов Андрей Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агафонов Андрей Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Ивановская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.