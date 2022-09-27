Крижановский Евдоким Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрижановский Евдоким Исидоров

Крижановский Евдоким Исидоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крижановский Евдоким Исидоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, с.Серовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.