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Назаров Александр Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Назаров Александр Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновск., д. Григорьевск.

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