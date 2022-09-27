Тищенко Моисей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Моисей Ильич

Тищенко Моисей Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тищенко Моисей Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Рамен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.