Решетников Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетников Семен Степанович

Решетников Семен Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Решетников Семен Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Терновская в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.