Шилов Ефим. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилов Ефим. Степ.

Шилов Ефим. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шилов Ефим. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Курьинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.