Скрыпник Гавриил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрыпник Гавриил Никитич

Скрыпник Гавриил Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скрыпник Гавриил Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Ракитянская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.