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Ибашдлин Мурмаза Камаядинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ибашдлин Мурмаза Камаядинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Кутушская в. и с.

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