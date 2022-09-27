Паксивсинкин Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаксивсинкин Григорий Васильевич

Паксивсинкин Григорий Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Паксивсинкин Григорий Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.