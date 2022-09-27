Тарасов Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Василий Никифорович

Тарасов Василий Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасов Василий Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Надвинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.