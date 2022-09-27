Сандау Яков Август. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСандау Яков Август.

Сандау Яков Август.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сандау Яков Август.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Коцбах.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.