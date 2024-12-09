Кароленко Дм. Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКароленко Дм. Ильич

Кароленко Дм. Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кароленко Дм. Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Боковск., с. Варваровки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.