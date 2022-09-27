Кравченко Кирилл Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Кирилл Миронов

Кравченко Кирилл Миронов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кравченко Кирилл Миронов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Крутое

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.